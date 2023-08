Stiri pe aceeasi tema

- "Maine contam pe același ecart al valorilor de temperaturi și, practic, vorbim și de o probabilitate destul de ridicata de a mai avea precipitații la nivel local, cu precadere in zona de munte, averse, insotite de intensificari ale vantului la cote de 35-45 km pe ora. De la mijlocul saptamanii, vremea…

- Vremea in luna august va fi mai calda decat normalul perioadei din calendar, temperaturile urmand sa se mentina peste cele specifice pana la inceputul lunii septembrie, potrivit prognozei emise de meteorologi pentru intervalul 7 august - 4 septembrie.Potrivit ANM, in saptamana 7-14 august, temperaturile…

- Prognoza meteo saptamana 24.07.2023 – 31.07.2023Valorile termice vor fi ușor mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile nord-vestice, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale pentru acest interval.Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile vestice,…

- Valul de canicula continua. Temperaturile vor fi extrem de ridicate, mai ales marți și miercuri, cand sunt așteptate maxime de peste 37 de grade Celsius, in special in partea de vest, sud și de sud-est a țarii. Vorbim, astfel, despre toate zonele de campie și de deal pentru ziua de marți, acolo unde…

- Nord-vestul Romaniei este vizat de o atenționare de ploi torențiale și furtuni, in timp ce canicula va fi resimțita in celelalte regiuni ale țarii, anunța meteorologii. Meteorologii au emis, miercuri, 12 iulie, o avertizare cod galben de ploi torențiale și vijelii, valabila de azi, de la ora 15:00 și…

- Saptamana 10.07.2023 – 17.07.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva ușor mai accentuata in regiunile sudice.Cu excepția nord-vestului extrem al țarii unde regimul pluviometric va fi local…

- Administrația Romana de Meteorologie (ANM) a transmis ca, pana la finalul lunii iulie, dar și la inceputul lunii august, temperaturile vor fi peste cele normale in toata tara, cu valori mai ridicate in sud si sud-est, informeaza News.ro.Prima avertizare de canicula a venit de la meteorologi la finalul…

- Prognoza meteo pentru saptamana 05.06.2023 – 12.06.2023 Valorile termice se vor situa in general in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile vestice și nordvestice, dar mai ales in zona Munților Apuseni, iar in…