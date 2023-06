Zonele ,,sensibile'' din noul Guvern Zonele ,,sensibile'' din noul Guvern „Pare ca exista o contradictie intre timpul limitat la dispozitia noului executiv si programul foarte ambitios anuntat. Ca durata, guvernul recent investit va fi un guvern care, in realitate, va pregati cele patru runde de alegeri de anul viitor. Un fel de ... Citeste articolul mai departe pe ziarulatac.ro…

Sursa articol si foto: ziarulatac.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase, a analizat noul Guvern condus de Marcel Ciolacu. Fostul lider social-democrat a identificat cateva zone in care executivul lasa de dorit. Analiza a fost publicata pe blogul lui Adrian Nastase și cuprinde cinci puncte.„Pare ca exista o contradictie intre…

- Astazi ne vom axa pe varianta regiunilor delimitate identitar. In identificarea configuratiilor optime se afla o intreaga geografie a fluxurilor, ce a fost construita pe baza unor potentiale de interactiune, a accesibilitatilor potentiale la diversele servicii importante la mai multe niveluri scalare,…

- Trei localitați din Alba au ramas fara apa potabila din cauza unei avarii. Zonele afectate Trei localitați din Alba au ramas miercuri, 10 mai, in jurul orei 9.50, fara apa potabila, din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție. Incidentul a fost raportat de compania de apa, care a și transmis ca…

- Europa, la extreme pe final de aprilie. Batranul continent urmeaza sa fie lovit de un val de canicula, in unele zone temperaturile ajungand sa depașeasca 40 de grade Celsius. Specialiștii ne avertizeaza ca va trebui sa ne obișnuim cu perioade de seceta extinsa și perioade cu precipitații mai intense.…

- Cele mai frumoase spatii verzi din zonele rezidentiale din Sfantu Gheorghe vor fi premiate de municipalitate, in cadrul celei de-a patra editii a concursului „Sfantu Gheorghe inflorit”, marele premiu fiind o masa cu sase scaune pentru exterior, au anuntat joi, reprezentantii Primariei. Potrivit acestora,…

- Avertisment ANM de ultim moment! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo. Specialiștii au emis o lista cu zonele din țara afectate de precipitații in ziua de Paște. In ce parți ale Romaniei va ploua in noaptea de Inviere.

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 05-04-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 05 aprilie, ora…

- Meteorologii au emis, luni dimineața, noi avertizari de vreme rea. Potrivit ANM, pana miercuri sunt in vigoare mai multe coduri de viscol și ploi, iar vremea se va raci brusc in mare parte din țara.