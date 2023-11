Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 11 noiembrie, ora 17 – 12 noiembrie, ora 08 Fenomene vizate și zone afectate: intensificari ale vantului, predominant ninsori la munte la peste 1400 m, temporar viscol la peste 1700 m. Vantul va avea intensificari in Oltenia, Muntenia, Dobrogea,…

- In perioada 15 octombrie ora 18.00 16 octombrie, ora 12.00, ANM a anuntat un cod galben de intensificari ale vantului. Vantul va prezenta intensificari in sudul Transilvaniei si al Olteniei, in Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei si in sud vestul si estul Munteniei, cu viteze de 55...65 km h.In…