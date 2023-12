Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident de circulatie in timpul noptii spre dimineata pe DJ 687, intre municipiile Deva si Hunedoara. Soferul unui ansamblu de vehicule a rupt parapetii din beton si s-a rasturnat sub un pod din zona Blooming dupa ce a pierdut controlul volanului. In jurul orei 3.55, un barbat de 42 ani, din…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, care are in grija județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, au efectuat in ultima saptamana acțiuni de control la 41 de magazine aparținand lanțului de supermarketuri Lidl. In urma acestor controale operative,…

- O noua avertizare de tip mesaj RO-ALERT in judetul Hunedoara care avertizeaza locuitorii ca pe strazile orasului a fost vazut un urs. De aceasta data „prezenta animalelor salbatice (urs)”, a fost semnalata in localitatea Petrila, pe strada Biraoni. Conform ISU Hunedoara a fost emis mesaj de avertizare…

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, care are in responsabilitate județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, a efectuat in ultimele zile controale operative la 10 magazine aparținand lanțului de supermarketuri Kaufland. In urma controalelor au fost date doua avertismente…

- Continua aparitiile ursilor in orase din judetul Hunedoara. Dupa cele doua cazuri recente din municipiul Petrosani, in aceasta dimineata a venit randul locuitorilor din Uricani sa fie avertizati prin RO-ALERT de prezenta unui urs in oras. Animalul a fost vazut pe strada Valea de Brazi, din Uricani iar…

- Toamna lunga și insorita care se anunța este un ideal prilej de plimbari prin natura, pe jos sau cu mijloace de deplasare adecvate traseelor, intre arșița verii și zilele geroase ale iernii, iar cateva zile petrecute in județul Hunedoara ofera locuri de o diversitate atat de mare, incat pot semana cu…

- Cele trei stațiuni montane din Valea Jiului, Hunedoara, iși așteapta turiștii cu cateva mici imbunatațiri fața de anii trecuți, care insa ar putea contribui in mica masura la dezvoltarea așteptata de localnici.

- La aproape cinci ani de la inceperea construcției celor trei poduri feroviare peste Mureș, din comuna Branișca din Hunedoara, calea de rulare a ajuns pe doua dintre ele și va fi amplasata pe cel de-al treilea.