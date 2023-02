Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 800 de cutremure s-au produs in ultimele zile in Oltenia, in zona Gorjului, anunța oficialii Institutului National de Cercetare si Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Acum,specialiștii avertizeaza care sunt zonele din Romania in care pot fi alte cutremure. Cutremurele din Oltenia se pot…

- Cutremurele neașteptate din județul Gorj ar putea fi legate de un fenomen pe care toți experții il credeau de domeniul trecutului, in cazul Romaniei. Doctor in geodinamica la Caltech, in SUA, actualmente expert in Mexic și Japonia, Vlad Manea explica in ce condiții am putea avea din nou un vulcan…

- Dupa ce Turcia și Siria au fost devastate de doua mari cutremure, iar pana in prezent peste 40.000 de persoane au murit, Romania a fost și ea lovita de doua seisme, in zona Targu Jiu (Gorj).

- Miercuri, la nici 24 de ore de la cutremurele din Gorj, specialiștii de la INFP au susținut o conferința de presa, ocazie cu care au oferit noi informații despre evenimentele alarmante din ultimele zile. Harta seismica din Romania se schimba, ce decizii s-au luat. Ce au observat specialiștii de la INFP…

- Romania este in aceste zile sub efectele celor doua seiseme devastatore din Turcia, iar specialiștii trag concluzii și fac afirmații cu privire la ce s-ar putea intampla in cazul unor astfel de cutremure. Pe de alta parte, ultimele 48 de ore au adus cel puțin doua cutremure de peste 5 grade, in Gorj…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter s-a produs luni in zona județului Gorj, el fiind urmat de patru replici cu magnitudini mai mici (2,1 Richter, 2,4 Richter, 2,8 Richter și 3,4 Richter). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „Este o zona in care apare activitate la 3-5 ani, apoi dispare. De multe ori sunt cutremure mici, sacaitoare, care au loc uneori 2-3 pe zi. Nu e ceva care sa ridice probleme.Sunt niște falii de suprafața, dar sunt in zona pana in munți. Sunt multe asemenea crapaturi care produc cutremure. Mai regasim…

- Alerta meteo COD PORTOCALIU de ninsori și viscol. Vantul va sufla cu peste 100 km la ora. Vezi zonele vizat Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua alerta cod portocaliu de ninsori și viscol pentru zona montana din centrul țarii. Ninsori și viscol in urmatoarele ore in Romania. ANM a actualizat…