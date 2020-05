Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, 22 mai, Primaria Municipiului Bucuresti infiinteaza mai multe zone exclusiv pietonale, de promenada, in centrul Capitalei. Decizia a fost luata in urma sedintei de lucru a primarului general Gabriela Firea cu specialistii Directiei Transporturi din cadrul Primariei Capitalei, precum…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, marți, intr-o postare pe Facebook, ca de vineri, 15 mai, se vor deschide toate parcurile, gradinile publice și cimitirele din București.Edilul-șef al Capitalei a precizat ca aceasta decizie a fost luata in urma unei ședințe a Comitetului municipal…

- Gabriela Firea atrage atentia numarul masinilor care circula in Bucuresti a crescut de cand autoritatile au anuntat relaxarea masurilor de restrictie. "#ImpreunaVomReusi #stamacasa Urmare a anunțului facut zilele trecute de autoritați in legatura cu relaxarea restricțiilor de circulație…

- "Multumesc asociatiilor, ONG-urilor, companiilor sau cetatenilor care, in aceasta perioada, au facut donatii insemnate atat pentru spitale, pentru protectia personalului medical, cat si pentru cei aflati in carantina sau care fac parte din categorii sociale vulnerabile. (...) s-au facut donatii importante…

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, anunta ca spectacolele transmise online de catre teatrele din subordinea Primariei Capitalei au avut un succes deosebit in ultimele saptamani, fiind vizionate de in jur de 4 milioane de oameni atat din tara, cat si din intreaga lume."Spectacolele…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca peste 900 de locuri de cazare se afla la dispozitia persoanelor fara adapost din Bucuresti potrivet Agerpres. Centrele sociale ale Primariei Capitalei, cu o capacitate totala de 367 de locuri, vor oferi cazare permanenta persoanelor fara adapost,…

- Primarul general Gabriela Firea a postat, pe Facebook, un mesaj, prin care spune ca s-a lansat o platforma gratuita de consultații online pentru spitalele Primariei Capitalei.​"Primaria Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București, in parteneriat…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, arata ca in cadrul Primariei Capitalei s-a luat decizia de a se construi un parc de 10 hectare in zona Prelungirea Ghencea, din București.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 6: 'Nu mai sunati, nu mai interveniti in niciun fel. Se numeste…