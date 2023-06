Stiri pe aceeasi tema

- Cros, workshopuri, gaming, street food, concerte si multe surprize te asteapta, joi, 18 mai, la o noua editie Zilele Campusului Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi. Aici, Iulius Mall Iasi iti pregateste un corner cozy, unde sa te relaxezi, sa stai la povesti, sa legi noi prietenii si sa-ti…

- 2023 poate fi catalogat drept un an bun daca ne uitam la zilele libere pe care le avem. Astfel romanii vor avea anul acesta doua minivacanțe de cate 3 zile fiecare. Altele vor fi: 5 minivacanțe de 4 zile și o minivacanța de cinci zile. Codul Muncii prevede ca angajatii din Romania au in total 15 zile…

- Comisia de invatamant din Camera Deputatilor, dar si guvernul au dat aviz negativ pentru introducerea cursurilor de prim-ajutor in scoala. Zilele trecute, o fetita a murit la scoala si pentru ca nimeni nu a stiut sa acorde acest tip de prim-ajutor. In urma cu 10 zile, in timp ce era la scoala, la Geaca,…

- Zilele trecute, „scapa” dintr-o sedinta a liderilor coalitiei niste „stenograme incendiare”, cum le-au denumit unele site-uri sau jurnale de stiri. Deloc intamplator, acestea au fost „sifonate” catre Antena3, de unde au facut inconjurul redactiilor. Dincolo de atmosfera lejera a unei intalniri la un…

- Mulți oameni se intreaba adesea care este cel mai bun moment pentru plantarea roșiilor. Ei bine, acesta depinde, printre altele, de zona in care locuiești, dar și de condițiile meteorologice. Exist, insa, cateva indicii care te pot ajuta cu privire la perioada. Iata așadar cum se stabilește momentul…

- VREMEA: prognoza meteo de 1 Mai și pentru urmatoarele 4 saptamani, in țara. Zilele mai calde și cele cu ploi sau furtuni Va fi mai frig decat de obicei, in aceasta perioada. Meteorologii susțin ca temperaturile vor fi mai coborate fața de cele specifice, pana in prima decada a lunii mai. Va ploua mult…

- Primaria Brasov anunta ca la finalul acestei saptamani va fi inchis oficial sezonul de iarna 2022-2023, in conditiile in care prognoza meteo anunta ploi si temperaturi pozitive. Zilele acestea, in statiunea Poiana Brasov se mai poate schia doar in partea superioara a masivului Postavaru. Autoritatile…

- In mod tradițional, pentru romani sarbatorile inseamna mese imbelșugate și odihna. Zilele libere vin la pachet cu reuniuni familiale sau cu prietenii, gratare, consum de alcool și de mancaruri grase. Nici dulciurile nu lipsesc. Timp de cateva zile, cadem prada unui cocktail al alegerilor nesanatoase,…