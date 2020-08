Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Ankara au calificat joi declaratiile presedintelui Emmanuel Macron ca fiind "nule si neavenite", dupa ce seful statului francez a acuzat Turcia de incalcarea suveranitatii Greciei si a Ciprului in estul Mediteranei. Afirmatiile presedintelui Macron au fost facute cu ocazia primirii,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a cerut joi Uniunii Europene sa impuna sancțiuni împotriva Turciei datorita „violarii” apelor teritoriale ale Greciei și Ciprului, relateaza Reuters.Tensiunile dintre Atena și Ankara au crescut în ultimele zile datorita rezervelor…

- Marina greaca a fost plasata in stare de alerta si in "pregatiri intarite" in urma recentelor activitati turcesti de explorare a zacamintelor de gaze in Marea Egee, informeaza miercuri AFP, citand sub rezerva anonimatului un ofiter din marina militara elena. "Unitati ale Marinei au fost desfasurate…

- Autoritatile din Turcia au inceput sambata inspectiile la Hagia Sofia pentru pregatirile logistice de transformare a fostului muzeu in moschee compatibila cu rugaciunile islamice, la o zi dupa ce Ankara a anuntat reconversia acestui loc legendar, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Presedintele turc…

- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat marti ca se simte mai confortabil sa-i telefoneze presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan dupa un prim telefon din luna iunie, cu care a spart gheata, relateaza Reuters.Mitsotakis a mai spus ca Grecia nu este una dintre tarile membre UE care…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Ankara va adopta pana la finalul anului o noua legislatie pentru a tine sub control social media, dupa ce nasterea nepotului sau a devenit subiectul unor calomnii si ironii pe Twitter, transmit Reuters, AFP si dpa. ''Intelegeti…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a inchis marti prin decret o universitate cofondata de unul dintre fostii sai prim-ministri, Ahmet Davutoglu, care ulterior a devenit opozant lansandu-si propriul partid, relateaza France Presse."S-a decis retragerea autorizatiei de functionare a Universitatii…

- Agentii de turism, gata sa reinceapa excursiile in strainatate. Cand pleaca primele chartere catre Turcia, Grecia, Egipt și Tunisia Agentii de turism sunt pregatiti sa reinceapa de la 15 iunie sejururile in strainatate, odata cu iesirea din starea de alerta impusa de pandemia de COVID-19, in acest sens…