Agentia spaniola de meteorologie AEMET a emis miercuri avertizari pentru 16 dintre cele 17 regiuni din cauza valului de canicula care a cuprins tara, informeaza DPA.

Meteorologii anunta trei zile cu temperaturi care pot ajunge la 38 de grade Celsius in toata tara, potrivit news.ro.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, valabila in intervalul 20 iunie - 3 iulie. Meteorologii estimeaza ca zilele caniculare vor fi 20, 25, 26 și 27 iunie. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicata in 22 iunie.

Spania s-a confruntat marti cu o noua zi caniculara "extrem de ingrijoratoare", cu 43 de grade Celsius prognozate in sudul tarii, mai mult cu zece grade comparativ cu valorile normale in acest sezon, informeaza AFP.

In urmatoarele zile, vremea se va raci, iar temperaturile medii vor ajunge la 28 de grade Celsius. Dupa 10 iunie se va incalzi, temperaturile urmand sa urce pana la 34 de grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat luni prognoza pentru perioada 6 - 19 iunie.

Vremea va fi in general normala pentru aceasta perioada in urmatoarele doua saptamani, dar cu zile in care temperaturile vor depași in unele regiuni 30 de grade Celsius, se arata in prognoza publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie.

Spania e inabușita sub temperaturi neobișnuit de ridicate pentru acest anotimp, ajungand sambata in unele locuri la aproape 40 de grade Celsius.

Un val de caldura intensa s-a abatut asupra nordului Indiei, temperaturile atingand un record de 49,2 grade Celsius in unele zone din capitala New Delhi, informeaza luni site-ul BBC.