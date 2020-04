Mai multe zone din Bucuresti, respectiv din judetele Ilfov si Giurgiu vor ramane temporar, pe parcursul zilei de joi, fara energie electrica, in urma unor lucrari programate in retea. "E-Distributie Muntenia a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii cu energie electrica in bune conditii, conform prevederilor din Decretul presedintelui…