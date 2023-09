Zone din București care îți permit să locuiești aproape de locul de muncă Echilibrul viața personala - viața profesionala pare din ce in ce mai greu de realizat, iar unul dintre motivele pentru care se intampla acest lucru este timpul liber aproape inexistent in perioada saptamanii de lucru. Fiecare minut dintr-o zi conteaza, iar de cele mai multe ori, angajații abia au timp sa se bucure de o cina in familie și de o baie calda seara. Un factor important care a dus la aceasta problema este distanța fața de locul de munca. De cele mai multe ori, mai ales in București, angajații pierd minimum doua ore pe drum in fiecare zi. Sunt și situații neprevazute care maresc… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

