- Deoarece incidența cazurilor de COVID-19 a trecut de 3 la mie, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a adoptat noi masuri restrictive. In ședința CMBSU s-au stabilit masurile care se vor aplica in Capitala, dar si perioada de valabilitate a acestora. Masurile adoptate de…

- Diana Șoșoaca, senator independent, aleasa pe listele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) e de parere ca Bucureștiul a intrat in Scenariul Roșu din cu totul alte cauze decat cele care țin de sanatatea publica. Avocata a susținut intr-un video prezentat de Romania TV ca totul este un scenariu al autoritaților:…

- Ministrul Apararii din Bulgaria a declarat vineri ca a cerut Guvernului sa anuleze o licitatie in valoare de 1,46 miliarde de euro pentru achizitionarea a 150 de transportoare blindate, din cauza ca ofertele primite de la cei doi producatori ramasi in cursa au depasit cu mult bugetul estimat pentru…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor ANPC) avertizeaza ca pe piața din Romania au fost puse in vanzare pentru Dragobete, Marțișor sau Ziua Femeii bijuterii din aur sau cu pietre... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ajunul Zilei Naționale Constantin Brancuși, la Casa de Licitații A10 by Artmark a avut loc prima licitație de arta contemporana a anului 2021, ce s-a dovedit totodata și cea mai lunga licitație de arta contemporana vreodata desfașurata. Evenimentul de ieri, 18 februarie, a durat nu mai…

- Janet Jackson isi vinde rochia de mireasa si zeci de costume de scena in cadrul unei licitatii in premiera, organizata in luna mai, relateaza joi Reuters. Julien's Auctions a anuntat joi ca artista, recompensata de cinci ori cu un premiu Grammy, isi scoate la licitatie peste o mie…

- Un documentar audio realizat de BBC arata cat de vulnerabila este capitala cladirilor „cu bulina”. Simona Rața este jurnalistul de radio care s-a intors in Romania pentru a documenta situația cladirilor, la 44 de ani de la cel mai devastator cutremur prin care a trecut țara noastra, la 4 martie 1977.…

- Numele lui Constantin Brancuși continua sa fascineze și sa duca Romania in marile centre de cultura, fiind in acest fel un adevarat ambasador al țarii noastre. Doua lucrari ale marelui sculptor, „Muza adormita” și „La Jeune Fille Sophistiquee (Portrait de Nancy Cunard)”, se afla in top 10 al celor…