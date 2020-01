Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu rachete a avut loc sambata seara in Bagdad, capitala Irakului. Zona Verde, foarte bine pazita si unde au sediul mai multe misiuni diplomatice, inclusiv Ambasada SUA, a fost tintita. O baza aeriana aflata la circa 80 de kilometri de capitala irakiana, unde sunt stationate trupe americane,…

- Trupele americane au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea care a patruns in perimetrul Ambasadei SUA de la Bagdad, in cursul unui protest in Irak fața de raidurile aeriene americane care au vizat o grupare militanta susținuta de Iran, relateaza site-ul postului BBC News. Fluturand…

- Mai multe rachete au fost lansate vineri asupra bazei militare din Irak K1, unde sunt desfasurate forte americane si irakiene in apropierea orasului bogat in petrol Kirkuk, a anuntat armata irakiana intr-un comunicat fara a elabora, informeaza Reuters.

- Patru rachete Katiusa au lovit luni o baza militara situata in apropierea aeroportului din Bagdad, sase militari fiind raniti, a anuntat armata irakiana, potrivit AFP si Reuters, scrie Agerpres. Fortele de securitate irakiene au descoperit in zona un lansator de rachete si alte cateva proiectile…

- Un al treilea obuz a cazut langa baza Taji, dar nu a explodat, a precizat oficialul citat. Acest atac, care nu a fost revendicat, survine in conditiile in care Irakul este afectat de la inceputul lunii de proteste antiguvernamentale fara precedent, soldate cu moartea a aproape 250 de persoane. Mii…