Noi detalii despre starea de sanatate a Margheritei de la Clejani, dupa semnalarea atacului din cauza caruia a trebuit sa ajunga la spital. Fiica Vioricai de la Clejani este in stare stabila și, potrivit ultimelor informații, se trateaza acasa. Familia vedetei a dezvaluit zona in care a fost injunghiata Margherita de la Clejani. Cum se […] The post Zona sensibila in care a fost injunghiata Margherita de la Clejani. Viorica e devastata. „Rugați-va la Dumnezeu” appeared first on IMPACT .