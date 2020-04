Stiri pe aceeasi tema

- Lista cu „zonele rosii”, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, a fost actualizata joi, numarul tarilor ajungand la 12. Potrivit INSP, tarile considerate „zone rosii” ca urmare a cazurilor de coronavirus sunt: Austria, Belgia, Elvetia, Italia, Franta, Germania, Spania,…

- Liderul de la Casa Alba a semnat un ordin prezidențial, in care, pentru prima oara, invoca Legea privind producția de aparare cerand gigantului auto General Motors sa furnizeze ventilatoare, potrivit CNN .General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some…

- "In comuna Lipova au sosit, in ultimele saptamini, mai multi locuitori, plecati in tari straine. Dintre acestia, ne spune primarul comunei, Costel Baciu, cinci, cu intreaga familie, sunt izolati la domiciliu. „Am fost informati de Directia de Sanatate Publica de venirea lor. Ii monitorizam permanent,…

- Cetatenii care vin, incepand cu ora 21,00, in Romania din tari care au peste 500 de cazuri de coronavirus confirmate, precum Franta, Germania, Spania, vor fi izolati la domiciliu timp de 14 zile. Masura a fost anuntata duminica de ministrul de Interne, Marcel Vela, intr-o conferinta de presa.De asemenea,…

- Romanii care se intorc din zonele de risc din Italia și trec frontiera terestra fara sa anunțe de unde vin și unde urmeaza sa ajunga ar putea constitui un adevarat pericol daca sunt purtatori ai noului coronavirus. Pe de alta parte, autoritațile intarzie nejustificat demararea unei campanii de informare…

