- Au fost alocate paturi in plus la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, dupa ce numarul infectarilor a crescut, in ultimele zile, in Timiș. Sunt 45 de paturi in plus care intra in zona roșie, la aceasta unitate sanitara, aflata pe frontul Covid-19.

- Romania a batut recordul negativ la numar de cazuri de coronavirus diagnosticate intr-o singura zi: 1.713. Ultimul record era din 27 august, cand au fost 1.504 cazuri. Acest numar de cazuri a reiesit din 25.991 de teste efectuate. Pana astazi, 16 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- In judetul Timiș sunt noua focare active de coronavirus, aflate in supraveghere, conform Direcției de Sanatate Publica (DSP). Au aparut cazuri in plus la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Lugoj. In ultimele 24 de ore au aparut cazuri in plus de COVID-19 la Centrul de Recuperare și…

- Au aparut 41 de cazuri de COVID-19 in plus la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Lugoj, in doar 24 de ore. Daca ieri erau 24 de persoane infectate, astazi sunt 65. Focarul de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Lugoj se extinde, de la o zi la alta. Sunt 41 de…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore s-a produs un nou record negativ de infectari cu coronavirus. Au fost 80 de imbolnaviri, dar si un deces. A fost record si la nivel national, cu 1.454 de cazuri. Nu in ultimul rand a fost un record negativ si in privinta deceselor: 53. Pana astazi, 13 ... The…

- Numarul de infectari cu coronavirus ramane la un nivel foarte ridicat, in judetul Timis. In ultimele 24 de ore au fost 43 de noi cazuri. La nivel national au fost 1.232 de imbolnaviri, la un numar de 20,581 de teste efectuate. Record de pacienti internati la ATI: 436. Pana astazi, 4 august, pe teritoriul…

- Scadere importanta a numarului de cazuri de infectari cu coronavirus, in judetul Timis, in ultimele 24 de ore. Au fost doar sase imbolnaviri, dupa ce in ziua precedenta au fost 58. O scadere a avut loc si la nivel national, dar si numarul de teste efectuate a fost mult mai mic, fiind zi de weekend.…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timis au fost raportate 58 de noi imbolnaviri cu COVID-19, cu 16 mai multe decat cu o zi in urma. La nivel national numarul de infectari ramane peste 1.200. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 36 de decese ale unor persoane infectate cu coronavirus. Pana astazi,…