Zonă protejată, năpădită de materiale de construcții și alte deșeuri Materiale de construcții, anvelope, mobilier de baie și chiar un frigider au gasit voluntarii care au ecologizat și Parcul Național Defileul Jiului. Parcul Național Defileul Jiului este unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Naționala a Padurilor – ROMSILVA. In cadrul evenimentului național ”Let’s Do It, Romania!” Administrația Parcului Național Defileul Jiului impreuna cu SDN Gorj, s-a alaturat campaniei de ecologizare pe raza parcului național. Ecologizarea s-a efectuat mai ales pe versanții parcarilor din zona DN 66, drum care… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continuand seria acțiunilor pentru protejarea mediului inconjurator, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Sinaia din cadrul Direcției Silvice Prahova s-a alaturat inițiativei naționale „Let’s Do It, Romania”. In acest context, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat de presa al…

- CARAS-SEVERIN – Maine, 18 septembrie 2021, incepand cu ora 10, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, in baza parteneriatului incheiat intre Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, Garda Naționala de Mediu si Asociatia LET’S DO IT, ROMANIA!, desfasoara la nivel national actiunea de ecologizare ,,Ziua…

- O ampla campanile de curațenie va avea loc in Parcul Național Retezat. Voluntarii sunt invitați sa ia parte la acțiunea de ecologizare a celui mai cunoscut traseu din Parcul Național Retezat: Poiana Pelegii – Lac Bucura; inclusiv a locurilor de campare din Poiana Pelegii și Lac Bucura. „In…

- 24 dintre cei 1.029 de pacienți cu COVID-19 internați acum in spitalale din Romania sunt copii, conform datelor transmise ieri de autoritați, ieri fiind raportat cel mai mare numar de imbolnaviri zilnice din ultimele aproape trei luni – 544, potrivit Hotnews. In spitalele din Romania, sunt internate…

- Guvernul a adoptat proiectul de hotarare privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitați de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgența, cu titlu gratuit, pentru protecția populației impotriva infectarii cu virusului SARS-CoV-2, prin amenajarea unor puncte…

- Absolvenții de liceu hunedoreni care opteaza pentru a urma cursurile Universitații de Vest Timișoara iși pot depune dosarul de inscriere la Deva, la Colegiul NAțional Decebal. La fel ca in fiecare an, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) organizeaza centre de admitere in opt județe, in…

- Angajații de la Apele Romane au lucrat la foc continuu pentru a curața mai multe rauri din județ. Sticlele de plastic aruncate la voia intamplarii sau in apele raurilor sunt deja parte din cotidian, insa de aceasta data, angajații Sistemului Hidrotehnic au scos din raul Cerna frigidere sau chiar…

- CJ Hunedoara a emis avizul pentru proiectul minier de la Rovina. Euro Sun Mining a anunțat ca instituția județeana din Hunedoara a emis avizul de oportunitate pentru proiectul minier de la Rovina. Un urmator pas il constituie intocmirea Planului Urbanistic Zonal. „Suntem incantați sa vedem…