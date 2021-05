Stiri pe aceeasi tema

- Principalii lideri independenti ai ecosistemelor de startup-uri din 27 de tari membre UE prezinta luni comisarului european Mariya Gabriel (responsabil pentru Inovatie, Cercetare, Cultura, Educatie si Tineret in Uniunea Europeana) planul de transformare a Europei in noul centru global pentru startup-uri.…

- In privința PNRR, „am mers cu un plan supradimensionat” Victor Negrescu. Foto: negrescu.ro. Președintele Klaus Iohannis discuta, astazi, la Cotroceni, cu responsabilii din Guvern care lucreaza la Planul Național de Redresare și Reziliența. Autoritațile române încearca sa vada în…

- Executivul comunitar va semna in zilele viitoare un contract pentru achizitia a inca 1,8 miliarde de doze de vaccin Pfizer. Ele vor fi livrate incepand din acest an si pana in 2023 si vor fi suficiente pentru imunizarea a 450 de milioane de persoane. „Contractul va asigura dozele necesare pentru injectii…

- Comisarul european Thierry Breton crede ca pana la finalul verii toți cetațenii europeni vor putea fi vaccinați daca vor dori. Pana la finalul anului, Europa va putea sa produca 2-3 miliarde de vaccinuri pe an, dupa cum arata Thierry Breton. Mai mult el a spus ca cetațenii UE vor putea fi vaccinați…

- Germania a comunicat Uniunii Europene ca va mentine cele mai recente restrictii la frontiere, menite sa opreasca raspandirea coronavirusului; guvernul de la Berlin a respins apelurile la relaxare facute de vecinii sai Austria si Cehia si de Comisia Europeana, informeaza Reuters joi. Executivul european…

- Masura ar marca o schimbare mare de abordare a aprobarii vaccinurilor, pentru ca ar implica o procudura considerata periculoasa de uE si care inainte de pandemia de Covid-19 a fost rezervata pentru autorizarea exceptionala la nivel national a medicamentelor destinate paciensilor cu boli in stadiul terminal,…

- Comisia Europeana va prezenta pe 17 martie un pachet de masuri axat pe desfasurarea calatoriilor si ridicarea restrictiilor impuse din cauza pandemiei. Acesta va include si propunerea sa privind „pasapoartele verzi digitale”, a declarat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritis Schinas. Vorbind…

- Comisia Europeana va prezenta pe 17 martie un pachet de masuri axat pe desfasurarea calatoriilor si ridicarea restrictiilor impuse din cauza pandemiei, care va include si propunerea sa privind ''pasapoartele verzi digitale'', a declarat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritis Schinas,…