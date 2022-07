Zona euro se extinde. Țara care va deveni al 20-lea membru din 2023 Consiliul European a anuntat marti, 12 iulie, ca de la 1 ianuarie 2023 Croatia va deveni al 20-lea stat membru al zonei euro, dupa intrarea in ultima etapa a punerii in circulatie a monedei euro in aceasta tara. Rata conversiei urmeaza sa fie de 7,53450 kune un euro, precizeaza Consiliul European. "Adoptarea euro nu este o cursa, ci o decizie politica responsabila", a transmis ministrul ceh al Finatelor, Zbynek Stanjura, a carui tara detine presedintia semestriala a UE, dupa Franta. Croatia today signed the final acts granting the country Eurozone membership. ???????? is now… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

