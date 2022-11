Stiri pe aceeasi tema

- Inflația ar urma sa scada serios abia in septembrie 2024. Valorile prognozate ale inflatiei pentru finele anului curent si al celui viitor sunt de 16,3% si, respectiv, 11,2%, in timp ce in septembrie 2024 nivelul proiectat este de 4,2%, in conditiile unor efecte de baza importante asociate tot evolutiei…

Valorile prognozate ale inflatiei pentru finele anului curent si al celui viitor sunt de 16,3% si, respectiv, 11,2%, in timp ce in septembrie 2024 nivelul proiectat este de 4,2%, in conditiile unor efecte de baza importante asociate tot evolutiei preturilor la energie, conform Raportului trimestrial…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32- in luna octombrie, de la 15,88- in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58-, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37-, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,31-, conform datelor publicate vineri…

- Banca Centrala Europeana trebuie sa continue sa majoreze dobanzile pentru a combate inflația, chiar daca riscul unei recesiuni in zona euro a crescut, a declarat Christine Lagarde, președintele instituției. Joia trecuta, consiliul guvernatorilor BCE a decis sa dubleze dobanda de baza in zona euro, la…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze, din nou, dobanda de referinta cu 0,75 puncte de baza, pentru a face fata exploziei inflatiei in zona euro ca urmare a consecintelor razboiului din Ucraina, transmite AFP.

- Statul roman, avantajat de inflație. Analist economic: Noi saracim, statul se imbogațește Statul roman, avantajat de inflație. Analist economic: Noi saracim, statul se imbogațește In contextul majorarii necontrolate a prețurilor și a inflației in creștere, analistul economic Adrian Negrescu a explicat…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,32% in luna august a acestui an, de la 14,96% in iulie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au urcat cu 18,22%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 15,98%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,26%, conform datelor publicate…

- Rata anuala a inflatiei in luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 este 15,3%, anunta luni Institutul National de Statistica (INS). De asemenea, rata inflatiei de la inceputul anului – august 2022 comparativ cu decembrie 2021 – este 11,6%. „Preturile de consum in luna august…