- Activitatea economica din zona euro a inregistrat luna aceasta cel mai rapid declin din noiembrie 2020. In special fabricile sunt afectate puternic din cauza majorarii preturilor energiei, iar lanturile de aprovizionare, care isi reveneau dupa pandemie, sunt acum afectate de efectele razboiului, arata…

- Analistii de pe Wall Street estimeaza ca cele mai mari 6 banci din Statele Unite au constituit in trimestrul al treilea provizioane de aproape 5 miliarde de dolari pentru credite neperformante, in conditiile in care se pregatesc pentru o posibila recesiune globala, transmite Reuters, conform news.ro.…

- Directorul executiv al JPMorgan Chase&Co., Jamie Dimon, este de parere ca Statele Unite și intreaga economie globala ar putea sa intre in recesiune pana la mijlocul anului viitor, relateaza CNBC, citat de Reuters.

- Amploarea si viteza vanzarilor de active britanice au zguduit pietele mondiale, provocand ingrijorare cu privire la contagiune, in conditiile in care haosul intr-o economie dezvoltata majora se adauga nelinistii generate de cresterile bruste ale ratelor dobanzilor, in Statele Unite si in alte parti…

- Lumea ar putea sa se indrepte spre o recesiune globala, in condițiile in care bancile centrale din intreaga lume maresc simultan ratele dobanzilor pentru a combate inflația persistenta, a declarat joi Banca Mondiala, noteaza Reuters.„Cele mai mari trei economii ale lumii - Statele Unite, China și zona…

- Germania este criticata de o organizatie de supraveghere la nivel global pentru ca nu ia suficiente masuri pentru a combate spalarea banilor, dand ca exemplu numarul foarte mic de urmariri penale pentru astfel de fapte, chiar daca este unul dintre cele mai mari centre financiare din lume, transmite…

- Pretul petrolului a scazut marti, deoarece datele economice sumbre de la principalul cumparator de titei - China - au reinnoit temerile privind o recesiune globala, transmite agenția Reuters citata de Agerpres.

- Economia americana s-a contractat si in doilea trimestru consecutiv, pe fondul unei inaspriri agresive a politicii monetare din partea Rezervei Federale, potrivit datelor publicate joi, 28 iulie, de Departamentul american al Comertului. Noile date ar putea agrava ingrijorarile pietelor financiare ca…