- High food prices in recent years have prompted farmers worldwide to plant more cereals and oilseeds, but consumers are set to face tighter supplies well into 2024, amid adverse El Nino weather, export restrictions and higher biofuel mandates, according to Reuters. Global wheat, corn and soybean prices…

- Scaderea activitatii de afaceri din zona euro s-a accelerat luna trecuta, deoarece cererea din industria dominanta a serviciilor a scazut si mai mult, a aratat luni un sondaj, sugerand ca exista o probabilitate tot mai mare de recesiune in regiune, transmite Reuters. Economia zonei euro s-a…

- Președintele Vladimir Putin a semnat, joi, o lege prin care retrage Rusia din tratatul global de interzicere a testelor cu arme nucleare, un pas condamnat de organizația care promoveaza aderarea la acest pact istoric de control al armelor, potrivit Reuters. Aceasta mișcare este o dovada a racelii profunde…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sambata, la o reuniune unde au participat peste 60 de consilieri de securitate nationala, sa se faca un model global din formula sa in zece puncte pentru pacea cu Rusia, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Intalnirea, care a avut loc cu usile inchise…

- ​Economia americana a sfidat toate așteptarile privind intrarea in recesiune, inregistrand in trimestrul trei cel mai rapid ritm de crestere din ultimii doi ani, informeaza Reuters și Agerpres.

- Euro zone business activity took a surprise turn for the worse this month as demand fell in a broad-based downturn across the region, a survey showed, suggesting the bloc may slip into recession, according to Reuters. HCOB’s flash euro zone Composite Purchasing Managers’ Index (PMI), compiled by S&P…

- Preconizata revocare de catre Rusia a ratificarii tratatului global de interzicere a testelor nucleare nu inseamna ca Moscova intentioneaza sa efectueze un astfel de test, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul Ministerului de Externe rus pentru media locale, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Rusia…