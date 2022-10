Zona euro alunecă într-o recesiune 'destul de profundă' (experți) Zona euro intra probabil in recesiune, activitatea economica inregistrand luna aceasta cel mai rapid declin din noiembrie 2020, dupa ce criza costului vietii ii mentine prudenti pe cumparatori si afecteaza semnificativ cererea, arata datele preliminare publicate luni de S&P Global, transmite Reuters, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

