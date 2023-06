Zona Euro a intrat oficial în recesiune. Explicații geo-economice și scenarii de redresare Date revizuite ale Eurostat au confirmat recent ca Uniunea Europeana a intrat in recesiune tehnica. Jurnaliștii de la Wall Street Journal (WSJ) au trecut un fir roșu prin evenimentele care au dus la situația din prezent, atragand atenția cu privire la viitorul economiei europene in perioada urmatoare. Analiștii Paul Hannon și Bertrand Benoit explica faptul ca zona Euro a intrat in recesiune deoarece Germania, cea mai mare economie a sa, a inceput sa aiba probleme, sugerand ca impactul razboiului Rusiei in Ucraina ar fost mai profund decat se anticipa la inceputul acestui an. Europa se… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

