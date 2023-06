Stiri pe aceeasi tema

- Campioni la creștere economica: Romania, printre tarile UE cu cea mai mare performanța in primul trimestru Campioni la creștere economica: Romania, printre tarile UE cu cea mai mare performanța in primul trimestru Romania se numara printre statele UE cu cea mai mare crestere economica in primul trimestru…

- Uniunea Europeana a inregistrat in martie un excedent al balantei comerciale de 24,7 miliarde de euro, fata de un deficit 29,1 miliarde de euro in perioada similara din 2022, in principal in urma majorarii importurilor de energie, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Astfel,…

- Eurostat: Romania, printre tarile UE cu cea mai puternica scadere a vanzarilor de pesticide.Volumul total al pesticidelor vandute in 16 state membre ale Uniunii Europene, pentru care exista date disponibile, a scazut intre anii 2011 si 2021 in 11 tari, cel mai sever declin fiind in Cehia (minus 36%),…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 7% in Uniunea Europeana si cu 5,9% in zona euro, in martie, comparativ cu perioada similara din 2022, iar Romania se afla printre statele membre UE cu cel mai semnificativ avans, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica…

- Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au continuat sa creasca semnificativ in semestrul doi din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, de la 23,5 euro/100 kWh la 28,4 euro/100 kWh, iar Romania este statul membru UE cu cel mai semnificativ avans, in moneda nationala,…

- In 2020, in Uniunea Europeana erau 9,1 milioane de ferme, cu 5,3 milioane mai putine decat in 2005, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Diferența reprezinta un declin de aproximativ 37%, noteaza Agerpres.

- In 2021, productia de titei in Uniunea Europeana a continuat sa scada, situandu-se la cel mai scazut nivel, de 17,5 milioane tone (Mt), cu 6- mai putin decat in 2020, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Principalii producatori de petrol din UE in 2021 au fost Italia…

- Productia de titei a continuat sa scada in Uniunea Europeana in 2021, ajungand la cel mai scazut nivel, de 17,5 milioane tone (Mt), cu 6% mai putin decat in 2020, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Romania se numara printre cei mai mari producatori europeni.