- Romania se confrunta cu o caldura extrema, iar efectele sunt resimțite intens. In multe zone ale țarii, temperaturile resimțite au depașit cu mult pragul de 40 de grade Celsius, puțin dupa pranz. In marile orașe, respirația devine din ce in ce mai dificila, iar linia de urgența 112 este asaltata de…

- Val de CANICULA peste Romania. Cod PORTOCALIU și cod GALBEN la Botoșani. Nopți tropicale și temperaturi pana la 40 de grade Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari meteo cod portocaliu și galben de canicula, cu disconfort termic accentuat. Meteorologii anunța ca valul de caldura e…

- Valurile de canicula vor fi tot mai frecvente și tot mai des vom avea peste 40 de grade Celsius in Romania, avertizeaza climatologii. Cele mai... The post Temperaturile de peste 40 de grade Celsius, noul normal pentru Romania appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Multe regiuni din țara au fost marcate de fenomene specifice instabilitații atmosferice, in primele ore ale zilei de vineri, 14 iulie. Temperaturile au scazut considerabil in unele teritorii. Afla in randurile de mai jos unde s-au inregistrat 5 grade Celsius. Foto Unde s-au inregistrat 5 grade Instabilitatea…

- A fost o zi de foc in multe zone din țara. Valorile afișate de termometre au fost cele mai mari din acest an, in unele locuri din Romania s-au resimțit 45 de grade. Valul de caldura a afectat numeroase orașe, in sute de localitați s-au inregistrat peste 40 de grade Celsius in aceasta dupa-amiaza. Orașul…

- ANM anunta instabilitate atmosferica in mai multe zone ale tarii, pana luni seara. Va ploua inclusiv pe litoral. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica 3 iulie, ora 12 – 3 iulie, ora 21. „In Carpatii Orientali si de Curbura, in sudul Moldovei, nordul Munteniei si in…

- Vara astronomica se face simțita inca din primele zile de la solstițiu (21 iunie 2023). In zona de șes vor fi peste 30 grade Celsius la umbra, incepand de joi, 22 iunie 2023. La Curbura Carpaților cel mai cald va fi sambata, 24 iunie 2023 - 33 grade Celsius.

- Unul dintre factorii care vor afecta cel mai tare sanatatea ta, dar și a familiei tale, mai ales la domiciliu, este confortul termic. Intr-o țara cu o clima temperat continentala de tranziție, cum este și Romania, obținerea confortului termic poate fi destul de dificila, deoarece vara ne confruntam…