Zona din România care i-a înnebunit pe americani. Peisajele de vis care fac senzație - VIDEO Un traseu cu impact social și ecologicInaugurat in octombrie 2022, Via Transilvanica se intinde pe 882 de mile și a fost creat de ONG-ul romanesc Tașuleasa Social. Scopul acestui proiect este de a revitaliza peste 400 de comunitați marginalizate din Romania, afectate de depopulare și constrangeri economice. Traseul este destinat drumețiilor, cicliștilor și calareților, și se dovedește a fi o oportunitate excelenta pentru explorarea padurilor virgine ale Romaniei și ecoturismului lent.Via Transilvanica este supranumita „calea care unește” datorita concentrarii sale pe comunitate. Traseul trece… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tururi ghidate in Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Cine sunt ghizii care va pot prezenta un loc incarcat de istorie. LISTA Tururi ghidate in Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Turiștii care au pus municipiul Alba Iulia pe harta destinațiilor din acest an și sunt interesați sa afle mai multe…

- Jandarmii din cadrul I.J.J. Brila au desfurat miercuri 3 iulie activiti informativpreventive în Staiunea Lacul Srat. Scopul programului a fost informarea turitilor i responsabililor locali despre msurile de siguran personal pentru a preveni infraciunile i protejarea patrimoniului.Personalul I.J...

- Furtuna de grindina a ținut mai bine de 40 de minuteFurtuna, care a durat 40 de minute, a acoperit complet drumul și imprejurimile cu gheața. Turiștii, in special motocicliștii, au fost nevoiți sa se retraga rapid in locuri sigure. Proprietarii stanelor din zona, precum cei de la Stana Ștefanu, le-au…

- Turism medical Romania și Republica Moldova iși propun sa creeze pachete comune pe segmentul turismului medical pentru a deveni o destinație atractiva in aceasta parte a Europei. Anunțul a fost facut de președintele Asociației Romane pentru Turism Medical, Alexandru Constantin, in cadrul dezbaterii…

- O atracție turistica antica din China, Grotele Budiste Yungang, a instalat cronometre la toalete, o idee pe care autoritațile o considera justificata, scrie CNN. Recent, un videoclip distribuit pe site-uri chineze de știri arata cronometre digitale deasupra cabinelor de toaleta pentru femei. Ecranele…

- Inițiativa Apulia pentru sistemele alimentareInițiativa, denumita Apulia Food Systems Initiative (AFSI), poarta numele regiunii sudice a Italiei unde se desfașoara summitul G7, relateaza Reuters, citat de Rador Radio Romania. Scopul principal al AFSI este de a depași barierele structurale care impiedica…

- Inițiativa Apulia pentru sistemele alimentareInițiativa, denumita Apulia Food Systems Initiative (AFSI), poarta numele regiunii sudice a Italiei unde se desfașoara summitul G7, relateaza Reuters, citat de Rador Radio Romania. Scopul principal al AFSI este de a depași barierele structurale care impiedica…

- ”Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunta lansarea unei noi editii a programului social “Litoralul pentru toti”, desfasurat intre 31 mai si 20 iunie. Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile autohtone de la Marea Neagra la tarife incepand de la 35 de lei pe noapte de persoana,…