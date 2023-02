Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții societații Matrix Property SRL anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere centru comercial Mureș Mall – servicii și locuințe și imprejmuire teren, continuarea și finalizarea lucrarilor cu modificare soluție autorizata…

- Cand au inceput sa ajunga rand pe rand coletele imense, educatoarele au ramas fara cuvinte. Sperau sa primeasca lucrurile de care aveau nevoie, insa marfa care a sosit, parea ca a fost trimisa din greșeala.Primaria Constanța ridica din umeri. Proiectul e conceput de fosta administrație locala și nu…

- Reprezentanții SC Hochland Romania SRL anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Rețea de apa pluviala pentru hala de ambalare și fabrica de branzeturi", propus a fi amplasat in localitatea Sovata, strada Praidului nr. 135. "Informațiile…

- Primii 25 de angajati din domeniul HoReCa provenind din Sri Lanka si Nepal urmeaza sa soseasca la Sovata, unde au asigurate locuri de munca, masa si cazare, pe fondul crizei fortei de munca autohtona din acest domeniu, a anuntat directorul de operatiuni la Ensana Health Spa Hotels Sovata, Robert Fulop…

- Hidroelectrica vrea sa construiasca doua parcuri fotovoltaice și doua fabrici de hidrogen verde pe Olt și Dunare, pentru care a lansat licitații pentru studiu de fezabilitate și caiete de sarcini in valoare totala de aproape 20 milioane lei, relateaza economedia.ro . Compania energetica de stat Hidroelectrica,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 21 decembrie, legea care prevede ca si presedintii, vicepresedintii, secretarii generali, directorii economici si trezorierii federatiilor sportive nationale, ai Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR) si ai Comitetului National Paralimpic sa aiba…

- Indicatorii tehnico-economici pentru doua dintre sectiunile Autostrazii Unirii, finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), au fost aprobati luni in sedinta de Guvern.

- Capitalul social este de 200 lei, integral varsat, total parti sociale: 20 a cate 10 lei fiecare In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia prin care s a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea firmei Luxury Mamaia Property Two SRL. Sediul social este in municipiul…