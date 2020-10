Stiri pe aceeasi tema

- In Muzeul de Arheologie de la Saveni se afla unul dintre cele mai interesante exponante din Moldova. Este vorba despre scheletul, complet, unei tinere de 17 ani care a trait acum aproximativ 1600 de ani pe teritoriul de astazi al judetului Botosani. Cercetatorii au poreclit-o „Mariuta“.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi, 8 octombrie, o avertizare cod galben de ploi valabila pana in data de 10 octombrie care vizeaza județul Neamț și intreaga zona a Moldovei. In intervalul menționat vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, se vor semnala descarcari electrice,…

- Atac terorist produs in nordul Siriei, intr-un orasel aflat sub controlul insurgentilor sustinuti de Turcia. Sunt cel putin 11 morti si zeci de raniti dupa explozia unui camion-capcana. Explozia a fost provocata de o bomba instalata la bordul unui camion, intr-o zona aglomerata a oraselului…

- O femeie de 73 de ani din satul Bobulesti, judetul Botosani si-a pierdut viata intr-un incendiu. Casa femeii a luat foc de la un aragaz lasat deschis si nesupravegheat. In casa se aflau si doua butelii riscul de explozie fiind deosebit de mare.

- In municipiul Botosani, in curtea unei manastiri ctitorite de Stefan Cel Mare, se afla ingropate ruinele uneia dintre cele mai luxoase si misterioase in acelasi timp, curtii voievodale din Moldova. Se spune ca a fost ridicata pentru a gazdui pe doamnele Moldovei, un paradis astazi disparut.

- Sporturi inedite la cel mai mare parc de agrement din Moldova. La Cornisa, in municipiul Botosani autoritatile locale au hotarat autorizarea practicarii in cadrul bazei, a artelor martiale, zumba,patinaj pe role, badminton sau tenis cu piciorul.