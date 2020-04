Zona centrală a oraşului Bruxelles va deveni mult mai deschisă pentru pietoni şi biciclişti Intreaga parte centrala a orasului Bruxelles va deveni o zona mult mai mult deschisa pietonilor si biciclistilor decat pana acum, in incercarea autoritatilor belgiene de a gestiona mai bine spatiile publice in actuala criza cauzata de noul coronavirus, transmite marti politico.eu. Pentru a facilita distantarea sociala impusa de COVID-19, capitala belgiana va spori, incepand din luna mai, zonele pietonale si pistele pentru biciclisti in interiorul asa-numitului Pentagon - limitata de soseaua ce inconjoara zona veche a orasului - si sa stabileasca la 20 de kilometri viteza maxima permisa a automobilelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga parte centrala a orasului Bruxelles va deveni o zona mult mai mult deschisa pietonilor si biciclistilor decat pana acum, in incercarea autoritatilor belgiene de a gestiona mai bine spatiile publice in actuala criza cauzata de noul coronavirus, transmite marti politico.eu, potrivit Agerpres.…

- Focul mocnit din zona fostei centrale nucleare de la Cernobil pare sa se extinda, iar in Kiev au ajuns particule radioactive de Cesiu 137, aduse de vant. Presa scrie ca ucrainenii nu fac fata incendiului si asteapta un semn divin. Din cauza vantului, focul mocnit de vegetatie din jurul centralei nucleare…

- Primarul orașului Ramnicu Sarat confirma ca Spitalul Municipal va deveni centru de tratare a bolnavilor cu COVID 19. ”Am primit astazi o adresa oficiala prin care am fost inștiințați ca spitalul va fi transformat in spital tampon pentru trarea cazurilor de COVID 19. Nu ne-a intrebat nimeni nimic. De…

- Clotilde Armand este de parere ca "negocierea bugetului este adesea gresit prezentata ca o confruntare intre statele sacaitoare din Europa de Est si Centrala care cer mai multi bani si nordicii frugali care insista sa impuna limite generozitatii lor". "Tarile mai bogate se recomanda drept…

- Secretarul american al apararii Mark Esper a calificat marti drept "nefericita" decizia Filipinelor de a anula o intelegere bilaterala intre armatele celor doua tari, Acordul privind Fortele Straine, vechi de peste doua decenii, informeaza agentia Xinhua, citata de Agerpres. "Tocmai am primit notificarea…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat vineri, la Oradea, ca, in urma alegerilor administrative din acest an, PMP va deveni a treia formatiune politica din tara ca numar de alesi locali, scrie Agerpres.„Avem target sa intram in toate consiliile județene, in toate consiliile…

- Comunicat. „Nu vom considera reabilitate din punct de vedere arhitectural imobilele pe ale caror fațade proprietarii instaleaza aparate de aer condiționat!”, a declarat primarul municipiului...

- Viorel si Veronica Stegaru au ajuns in atentia unei tari intregi. Numele lor stau pe buzele tuturor, dupa ce Viorel si-a dus nevasta la Acces Direct, acuzand ca trei barbati au profitt de ea.