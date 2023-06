Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 13 sezoane petrecute in tricoul „magnificilor”, Razvan Pavel s-a desparțit de Potaissa Turda. Președintele clubului turdean, Flaviu Sasaeac a oferit o declarație pentru site-ul clubului turdean: „Mulțumim frumos, Razvan Pavel, jucator simbol al clubului nostru, cel mai longeviv jucator din punct…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 17:00, pe teren propriu, contra celor de la Dinamo București, in ultima etapa a sezonului 2022-2023 din Liga Zimbrilor. „Cainii” vin la Turda cu șansa de a face un sezon perfect, elevii antrenați de Xavi Pascual avand 25 de victorii din tot atatea meciuri.…

- Primarul Cristian Matei a efectuat o vizita pe șantierul lucrarilor de la Turda Arena, noua sala polivalenta care va gazdui, dupa inaugurare, meciurile echipei de handbal Potaissa Turda și nu numai! ”Se lucreaza intens la amenajarea interiorului, cu atenție la detalii. Concomitent, la exterior, toate…

- Potaissa Turda a remizat astazi, scor 30-30, pe terenul celor de la HC Buzau, intr-un meci care a contat pentru etapa a XXIII-a, din Liga Zimbrilor. Buzoienii au inceput excelent jocul și au reușit sa se desprinda la trei goluri inca dupa primele 10 minute (5-2). Ajutați de o aparare și un portar in…

- Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 29-28, pe terenul celor de la CSU Suceava, intr-un meci ce a contat pentru etapa a XXIV-a, din Liga Zimbrilor. Turdenii au inceput excelent meci și „au pus” trei goluri avans pe tabela inca dupa primele 9 minute (2-5). Sucevenii au revenit repede, reușind sa marcheze…

- TurdaNews va transmite in direct ambele partide ale Potaissei Turda din aceasta saptamana. Joi vom transmite in direct duelul din Cupa Romaniei Raureni, cand Potaissa va evolua pe terenul celor de la Politehnica Iași. Sambata vom transmite in direct meciul din Liga Zimbrilor, dintre CSU Suceava și Potaissa…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, pe teren propriu, in fața celor de la CSM Bacau, intr-o partida ce va conta pentru etapa a XXIII-a, din Liga Zimbrilor. Turdenii vin dupa o serie excelenta de trei meciuri, in care au caștigat cu CSM București, CSM Oradea și CSM Vaslui, și a remizat…

- Potaissa Turda va evolua duminica, incepand cu ora 15:45, contra Constanței, intr-un meci care va conta pentru etapa a XXII-a, din Liga Zimbrilor. Duelul se va disputa in sala „Iftimie Ilisei” din Medgidia și va fi transmis in direct pe ProArena. Meciul va fi arbitrat de o brigada din Piatra Neamț,…