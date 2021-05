Stiri pe aceeasi tema

- Cu un sound fresh ce imbina elemente pop-dance, „BADDEST” este cu siguranța o colaborare perfect de ascultat in aceasta vara. Piesa prezinta prin beat-uri și versuri vibe-ul plin de energie al celor doi artiști, Imanbek & Cher LLOYD. In ciuda faptului ca are doar 20 de ani, Imanbek a schimbat deja istoria…

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale din foarte multe tari cu single-urile “Girls Like Us” si “Control”, Zoe Wees prezinta o noua piesa, “Ghost, care va fi inclusa pe primul sau material – “Golden Wings”, alaturi de cele doua hituri. Materialul va fi disponibile, in intregime, pe 21 mai 2021. Cu toate…

- Cei doi DJ și producatori muzicali ce formeaza Las Olas lanseaza un nou single: „Angel”. Compusa de DJ SAVA și MD DJ, alaturi de Catalin Tamazlicaru, piesa imbina beat-uri EDM și elemente tribale ce raman intiparite in minte. Pana in prezent, duo-ul Las Olas a lansat remake-uri ale unora dintre cele…

- Holly Humberstone lanseaza single-ul „Haunted House”. Casa copilariei lui Holly Humberstone este o casa ciudata, ciudata, ciudata. Utilizata anterior ca locuința de servitori pentru un castel din apropiere, se prabușea in jurul familiei artistei. Parțile sale cele mai interesante, salvate de hoardele…

- In timp ce single-ul anterior, “Drivers License”, stabileste numeroase recorduri pe platformele de streaming, unde ocupa primul loc, a primit certificari de aur, platina sau dubla platina pentru vanzari si este, de cinci saptamani consecutiv, pe primul loc in topul radio, Olivia Rodrigo surprinde publicul…

- In premiera in Romania, IOVA a acceptat provocarea casei de producție de a lansa 26 de piese in anul 2021. Cate una la 2 saptamani, „BI-POLAR”, povestea celor 26 de piese, trece ascultatorul prin 4 etape din viața artistei. PEOPLE, SEARCHIN, HER și SELF. „Roadblock” este piesa care deschide actul 1,…

- Justin Bieber se pregateste de lansarea albumului „Justice”, de pe care ne-a prezentat single-ul „Hold On”. Single-ul „Hold On” va fi inclus pe cel de-al saselea album al artistului, „Justice”, alaturi de melodii precum „Holy” (feat. Chance The Rapper), „Lonely” cu Benny Blanco sau „Anyone”. In videoclipul…

- Maroon 5 anunța ca lanseaza piesa cu Meghan Thee Stallion. Melodia se va numi“Beautiful Mistakes” și va fi lansata miercurea viitoare, pe 3 martie. Baieții au postat pe Twitter versurile “fill my nights with broken dreams” saptamana trecuta și se pare ca fac parte din noul single. Excited to announce…