Zoe Wees lanseaza EP-ul de debut – “Golden Wings”

Zoe Wees lanseaza EP-ul ei de debut, Golden Wings, impreuna cu un al treilea single, “Hold Me Like You Used To”, in care Zoe subliniaza nevoia de a prețui persoanele care iți sunt aproape. Pe EP-ul care conține 5 piese sunt incluse si primele ei doua single-uri “Control” & “Girls Like Us,” care au devenit hit-uri in Europa, și care impreuna au adunat peste jumatate de milliard de stream-uri la nivel global, de cand artista a inceput sa lanseze muzica anul trecut. Referitor la noul ei single, “Hold Me Like You Used To”, Zoe a explicat „Aceasta piesa vorbește despre pierderea unei persoane pe care…