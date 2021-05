Stiri pe aceeasi tema

- Femeia din meme-ul viral „Disaster Girl” a vandut fotografia originala cu 473.000 de dolari, relateaza BBC . Zoe Roth, acum in varsta de 21 de ani, a devenit virala pe internet dupa ce a fost fotografiata pe cand avea varsta de patru ani, in fața unei cladiri in flacari, cu un zambet diabolic pe fața.…

- „In the Lost Lands” se pregatește sa intre pe linia de producție. Filmul in care Milla Jovovich va fi protagonista a fost vandut de studioul de producție in zeci de state. S-au strans astfel peste 55 de milioane de dolari și este complet finantat la nivel international. Data la care vor incepe filmarile…

- A crescut numarul de cazuri de coronavirus la grupa de varsta 10-19 ani, aparand chiar forme severe de boala. Așa justifica ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, decizia prin care elevii din ani terminali trec in sistem hibrid, in cazul in care o localitate intra in scenariul roșu. Acest lucru se intampla…

- Atunci cand spunem „influencer”, ne gandim de multe ori la niște persoane suficient de tinere, care „s-au nascut” cu internetul și telefonul in mana, dar de multe ori am putea sa ne inșelam. Epoca Gran-influencers a rasarit și e pe cale sa ia cu asalt Instagramul. Granfluencerii le arata milenialilor…

- Un tablou al fostului prim-ministru britanic Sir Winston Churchill, deținut de Angelina Jolie, s-a vandut cu 7 milioane de lire sterline la o licitație in Londra. Prețul de vanzare a fost de aproape patru ori mai mare decat estimarea de pre-vanzare și a depașit recordul anterior pentru o pictura Churchill,…

- Știm deja faptul ca Generația Z, formata din puștii care s-au nascut dupa anul 2000, are ca o caracteristica principala sinceritatea. Ei bine, un „rant” pe TIK-TOK i-a luat in vizor pe milenialls, dar și pe oamenii care sunt ceva mai in varsta. Primul motiv? Laughing emoji. Aceștia spun ca incetat sa…

- Silento, rapperul cel mai cunoscut pentru piesa sa „Watch Me (Whip / Nae Nae)”, a fost arestat pentru crima. Artistul este acuzat de faptul ca, pe 21 ianuarie, și-ar fi ucis varul, Frederick Rooks. „Astazi, Ricky Hawk, in varsta de 23 de ani, a fost arestat pentru uciderea varului sau Frederick Rooks,…