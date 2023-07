Stiri pe aceeasi tema

- Semnul astrologic in care ne-am nascut se spune ca are o influența importanta asupra comportamentului nostru, dictand o mare parte a reacțiilor pe care le avem in momentele dificile ale vieții. Potrivit astrologilor, aceastea sunt zodiile care se tot gandesc la foștii parteneri dupa o desparțire, le…

- Și tu te numeri printre elevii care susțin examenul maturitații? Daca raspunsul este afirmativ, acest material ar putea sa fie in interesul tau. Astrologii au dezvaluit care sunt zodiile care au ghinion la Bacalaureat, in anul 2023. Afla in randurile de mai jos cine sunt semnele zodiacale ce vor lua…

- Pentru nativii a doua zodii, luna iulie vin cu mari provocari. Astrologii ii sfatuiesc sa dea uitarii planurile pe care și le-au facut pentru ca se anunța o perioada de coșmar. Ghinionul ii insoțește la orice pas.

- Finala sezonului 11 Chefi la cuțite a inceput! Gina Pistol a facut un anunț neașteptat, la inceputul cele mai importante ediții din acest sezon. Juratul echipei caștigatoare va pleca acasa cu un cadou pe care toți chefii și-l doresc și care i-a impresionat in urma cu cateva ediții. Iata care este miza…

- In timp ce mulți se vor bucura de zilele de vacanța, departe de griji și probleme, alții vor suferi cumplit in a doua luna de vara. Astrologii au dezvaluit care sunt zodiile care se despart in iulie 2023. Acești nativi au mare ghinion in dragoste in perioada urmatoare, vor varsa lacrimi amare din pricina…

- Deși muncesc mult și nu sunt tocmai risipitori, cand vine vorba de cheltuieli de natura personala, unor nativi li se intampla sa constate ca nu au deloc „lipici” la bani și parca nu au niciodata resurse financiare suficiente pentru a fi mulțumiți de aceasta latura a existenței lor. Care ar putea sa…

- Un eveniment de amploare va fi organizat pe vechiul stadion „Gheorghe Hagi“, de pe strada Primaverii, care urmeaza sa fie demolat in curand pentru a face loc noii arene de care orașul și echipa Farul Constanța, campioana Romaniei, se vor bucura in urmatorii ani. In cadrul evenimentul care va avea loc…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca rotativa guvernamentala va fi realizata pana la data de 1 iunie și ulterior va deveni prim-ministru prin vot in Parlament. El a precizat ca și-ar dori foarte mult ca europarlamentarul Mihai Tudose sa vina ca ministru in Guvern.”Intrebati-l pe el. Mi…