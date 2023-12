Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana in noul an și deja ne pregatim pentru ceea ce va urma. Astrele s-au aliniat pentru unele zodii, care vor avea parte numai de reușite in prima jumatate din 2024. Vezi ce au pregatit pentru tine și cum se va schimba viața ta. Vei avea noroc dublu in dragoste, dar […] The post…

- Cel mai surprinzator lucru legat de sufletul tau pereche este acela ca apare atunci cand te aștepți mai puțin și poate cand ai cea mai mare nevoie de o persoana. Potrivit astrologilor, pana la finalul anului 2023, anumiți nativi au norocul sa iși intalneasca sufletul pereche. Vor trai o poveste de dragoste…

- La DIVA, luna noiembrie inseamna filme romantice tematice difuzate in fiecare zi (intre orele 06:00 și 02:00), ceea ce inseamna povești TV festive de dimineața pana seara cu premiere programate in fiecare marți și vineri (de la ora 20:00) și duminica (de la 16:00). In intervalul 10 – 14 noiembrie Craciunul…

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt impreuna de ani buni și nu de puține ori au fost intrebați daca s-au gandit la momentul in care vor face marele pas. Artistul i-a oferit iubitei sale un inel, in urma cu ceva timp, la care Alexia Eram nu renunța niciodata.

- Pe 17 octombrie 2023, cu ocazia intrarii Lunii in Sagetator, trei semne zodiacale vor fi foarte norocoase din punct de vedere al relațiilor. Aceste semne vor vedea doar cerul albastru in fața lor, iar speranța și pozitivismul se vor simți puternic in aer.In aceasta perioada, indiferent de problemele…

- Horoscopul zilei de 28 septembrie 2023 este aici. Astrele au pregatit o zi interesanta de joi, cu multe provocari nebanuite pentru cele 12 semne ale zodiacului. Citește previziunile astrologice despre dragoste, bani și sanatate in randurile de mai jos.

- Mișcarile astrologice din aceasta toamna ne indica deja care pot fi norocoșii lunii urmatoare. In funcție de deciziile pe care le vor lua, vor trai transformari pozitive. Nativii din zodiile Rac, Scorpion și Fecioara trebuie sa se pregateasca de o luna octombrie care poate fi una de vis. Trei zodii…