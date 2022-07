Este vara, deci este un motiv in plus sa facem tot ce ne sta in putința sa aratam cat mai bine. Vara persoanele care sunt in forma atrag toate privirile pe plaja sau la piscina, dar nu numai. Vara aceasta este plina de persoane care au lucrat din greu tot anul la corpul lor, deci acum este momentul sa iși etaleze mandre trupul. Sunt cațiva nativi care vor atrage toate privirile vara asta. Vezi daca te incadrezi și tu in aceasta categorie.