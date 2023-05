Zodiile care vor avea un concediu de coșmar în vară. Vor suferi foarte mult, mare atenție Cu toții visam la o vacanța prelungita, binemeritata, sa calatorim alaturi de cei dragi in țari frumoase sau sa ne relaxam preț de cateva zile, intr-un loc retras, evadand de agitația din marile orașe. Cu toate acestea, astrele sunt de parere ca unii nativi ai horoscopului european nu se vor odihni deloc in vara acestui […] The post Zodiile care vor avea un concediu de coșmar in vara. Vor suferi foarte mult, mare atenție appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul urmatoarelor cinci luni aduce vești surprinzatoare pentru cei 12 nativi ai zodiacului european. Cine sunt nativii care vor suferi din dragoste din cauza faptului ca Pluto va fi retrograd. Te numeri printre cei ghinioniști? Horoscopul pana in octombrie 2023 Pluto devine retrograd incepand…

- Acest an 2023 reprezinta cateva lecții și schimbari majore in relații pentru toate semnele zodiacale, datorita faptului ca Saturn, Pluto și Jupiter fac mișcari importante. La inceputul anului, Marte devine in sfarșit direct in Gemeni, ceea ce i-a impiedicat pe mulți oameni sa puna capat relațiilor depașite,…

- Horoscop Camelia Patrașcanu pana in august 2023. Urmatoarele luni nu sunt neaparat roz pentru anumite semne din zodiac. Unii nativi vor suferi enorm din cauza modului lor de viața. Alții au nevoie sa fie mai pragmatici pentru a reuși sa-și transforme proiectele in realitate. Afla mai jos ce iți rezerva…

- In timp ce unii nativi se bucura de prosperitate la locul de munca, avansare in cariera și o viața sentimentala liniștita, alte semne zodiacale vor suferi amarnic in luna aprilie. Provocarile amoroase nu le dau pace zodiilor. Verifica, mai jos, daca te numeri printre acestea. Trei zodii care vor suferi…

- Unele native din horoscopul european nu accepta atat de ușor un refuz. Sunt razbunatoare, parșive și extrem de ranchiunoase. Nu pot accepta separarea, atunci cand vine din partea foștilor parteneri de viața și nu iși pot imagina ca aceștia ar putea petrece timp in compania altor persoane. Te numeri…

- Horoscopul chinezesc aduce multe surprize pentru cei 12 nativi, in urmatoarele saptamani. Unii reprezentanți vor avea parte de mult noroc, in timp ce alții se vor confrunta cu anumite dificultați. Verifica, mai jos, daca te numeri printre cei norocoși. Horoscop chinezesc 8 martie – 1 aprilie Șobolan…

- Testeaza-ți abilitațile de rezolvare a problemelor cu acest joc devenit viral, care te provoaca sa vezi pisica atipica din imagine. Pare ușor, nu? Ei bine, trebuie sa depistezi felina in doar 12 secunde! Testul de atenție face furori pe rețelele sociale, multor internauți dandu-le mari batai de cap.…

- Luna lui Marțișor nu aduce vești foarte bune pentru cinci dintre nativii horoscopului european. In timp ce unii se bucura de iubire și ințelegere in familie, alți reprezentanți ai zodiacului vor plange cu lacrimi amare, in urma separarii de partenerul de viața. Cinci zodii care se despart de partener…