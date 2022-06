Stiri pe aceeasi tema

- Viața ia uneori o intorsatura ciudata pentru fiecare dintre noi. Pentru unii este un lucru benefic, pentru alții daunator. Cert este ca asta constituie o schimbare radicala pentru fiecare. Tot ce trebuie sa ințeleaga persoanele care trec prin astfel de situații este ca viața lor este mai importanta…

- Astrologii aduc noi detalii pentru cei 12 nativi ai zodiacului. Zodiile trec prin mari schimbari in perioada aceasta. Multe dintre ele fac schimbari uriașe in viața lor, altele par sa nu se lase atat de ușor in preajma dificultaților și rezista fara sa faca vreo modificare. Puterea divina va fi capturata…

- Berbec Esti hotarat sa rezolvi multe sarcini de lucru restante la serviciu, insa si acasa te asteapta altele la fel de urgente. Ai putea ruga un coleg, la locul de munca, sau un membru al familiei sa te ajute cu treburile propuse spre rezolvare astazi. Posibil unii sa te refuze. Ocupa te numai de prioritati…

- De maine, 2 mai, toți elevii se intorc la cursuri, dupa vacanța de Paști. Urmeaza 6 saptamani de școala pentru majoritatea, care vor incheia anul școlar aces in data de 10 iunie. In aceasta perioada sunt programate și ultimele teze. In perioada 10-26 mai vor avea loc evaluarile naționale pentru elevii…

- Luna plina din 16 aprilie este un moment al implinirilor, iar luna aceasta ea vine cu bogație, caștiguri și avantaje materiale. Luna plina din 16 aprilie rasare in zodia Balanței, care este generoasa cu toate zodiile in ceea ce privește banii, dar mai puțin generoasa cu dragostea!Luna plina din 16 aprilie…

- VIDEO| Horoscopul saptamanii: Ce aduc astrele pentru fiecare zodie in perioada 11-17 aprilie VIDEO| Horoscopul saptamanii: Ce aduc astrele pentru fiecare zodie in perioada 11-17 aprilie Astrologul Maria Sarbu a realizat horoscopul saptamanii 11-17 aprilie 2022, unul plin de surprize pentru fiecare zodie.…

- Horoscopul sanatații din luna aprilie este dominat de Venus, care traverseaza zodia Pești, de Luna Noua din Berbec, din data de 1 aprilie, și de Luna plina din Balanța, din data de 16 aprilie. Toate aceste influențe, precum și unele accente pe care zodiile le primesc din partea lui Jupiter din Pești,…

- Horoscopul zilei de 14 martie 2022 spune ca nativii din zodia Peștilor s-ar putea sa aiba parte de o vizita neașteptata. Zodiile de apa se bucura de grija și protecția planetei Jupiter pe tot parcursul zilei. Nativii care fac parte din categoria elementelor de apa au șansa sa-și demonstreze adevaratul…