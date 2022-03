Zodiile care nu pot păstra un secret. Cui nu trebuie să-i faci confesiuni Unii oameni sunt atat de secretoși, incat cu greu poți smulge un cuvant de la ei. Dar, pe de alta parte, exista oameni care pur și simplu nu pot pastra un secret și dezvaluie fiecare detaliu, fie ca este al tau sau al altcuiva. Mai jos va prezentam o lista... The post Zodiile care nu pot pastra un secret. Cui nu trebuie sa-i faci confesiuni appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de trenuri s-au oprit in gari, in semn de protest fata de prorogarea Legii privind Statutul Personalului Feroviar a treia oara. Statutul Personalului Feroviar este o lege speciala pentru cei aproape 50.000 de angajați din sistemul feroviar, in special de la companiile CFR Infrastructura,…

- Inundații de proporții in Irak. 11 oameni au murit in urma ploilor abundente care au facut ravagii, in special in nordul țarii. Printre victime sunt și cetațeni straini. Din imaginile surprinse de presa locala se vede dezastrul cauzat de puhoaie.

- Un incendiu a izbucnit la un imobil din Constanta, pe 16 decembrie, la ora 00:58 Pompierii au intervenit prompt si au declarat Planul Rosu la 1:52 Imaginile de pe camerele de supraveghere ale unui imobil surprind doua persoane care fugeau de la fata locului la cateva secunde inainte de producerea incendiului…

- Peste 300 de persoane au ramas blocate miercuri in cladirea World Trade Center din Hong Kong, in urma izbucnirii unui incendiu la parterul cladirii. Cei care nu au putut parasi cladirea s-au refugiat pe acoperișul WTC, informeaza Digi24 . Incendiul a izbucnit la ora pranzului, cand in cladire se aflau…

- Mai mult de o jumatate de miliard de oameni din lumea intreaga au fost impinsi in saracie extrema in 2020 dupa ce au fost nevoiti sa achite din fonduri proprii diverse costuri medicale in timpul pandemiei de COVID-19, au anuntat duminica Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Banca Mondiala, informeaza…

- Pentru ca tragediile nu sunt reprezentate doar de incendii, inundatii si accidente rutiere, ci si de lipsa sangelui, eroii ne vin in ajutor. In fiecare an, pompierii de la I.S.U.J Iasi sustin donarea de sange cat si donarea de trombocite, la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina din Iasi. Avand in…

- ”Adevarul iese intotdeauna la suprafata. Tot felul de asa-zisi specialisti avanseaza diverse scenarii apocaliptice cu privire la datoria publica a Romaniei. Oameni fara pregatire care vorbesc despre cum functioneaza Finantele unei tari. Toti sunt profesionisti peste noapte. Critici si acuzatii de un…

- Potrivit raspunsurilor inregistrate pana ieri, 5 decembrie 2021, pe site ul ZIUA de Constanta, 79 din cei 801 respondeti sunt de parere ca inchiderea zonei cu bariere nu este o idee buna, in timp ce 21 sunt de acord cu aceasta masura. "Zici ca este orasul interzis Oare asa o fi crezut si domnul primar…