Zodiile care dau ultimatumul de căsătorie! Semnul e detestă relațiile care stagnează Cand sunteți intr-o relație, situația perfecta este aceea in care ambele parți decid reciproc sa se casatoreasca. Dar de cele mai multe ori, un individ este cel care il convinge pe celalalt sa fie de acord pentru nunta. Cu toate acestea, cazurile in care iși dau reciproc ultimatumuri pentru a... The post Zodiile care dau ultimatumul de casatorie! Semnul e detesta relațiile care stagneaza appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicarea ramane ”esentiala” in relatiile dintre Moscova si Washington, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe fondul tensiunilor legate de razboiul continuu al Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters . Intrebat despre starea relatiilor dintre SUA si Rusia, Peskov…

- Care sunt zodiile care se plictisesc imediat de partenerele lor. Relațiile se vor incheia repede. Zodiile de barbați care se plictisesc rapid de partenerele sunt trei la numar, insa chiar daca intalnești cu unul dintre aceste semne, nu ar trebui sa te panichezi, caci motivele care il fac sa fie cu tine…

- Faptul ca relațiile lungi necesita multa munca și rabdare nu este niciun secret pentru nimeni. Succesul in dragoste presupune incredere și multa comunicare. Unii zic ca traim intr-un secol al inimilor reci, relațiile nu mai sunt la fel și nici casniciile. Cat de adevarat este insa acest lucru? Astrele…

- Marte, planeta acțiunii, intra astazi in zodia Berbec, zodie pe care o guverneaza și unde iși manifesta energia constructiv. Acest tranzit, care se va incheia pe 5 iulie, ne aduce energie, curaj, putere și determinare sa ne atingem obiectivele avute. Totodata, ne aduce și multa impulsivitate, conflicte…

- In 2013, Alexandra Stan a fost agresata fizic de impresarul ei care ii era și iubit la acea vreme. De atunci, spune aceasta, nu prea a avut noroc in dragoste și a fost implicata in mai multe „relații toxice”, care și-au lasat amprenta asupra ei.

- Directorul general al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Teodor Iulian Gheorghe, s-a aflat timp de doua zile intr-o vizita de lucru la Instituția Prefectului Județul Satu Mare. Principalele probleme abordate in discuțiile cu șefii…

- Vești bune pentru unii nativi din horoscop! Unele zodii se vor bucura de cea mai frumoasa perioada din viața lor și vor spune marele "DA" in luna mai. Cei care nu au relație iși vor gasi sufletul pereche și vor trai o frumoasa poveste de dragoste. Iata care sunt nativii care vor avea parte de multa…

- Liderul UDMR Cluj, Csoma Botond, il acuza pe fostul senator Peter Eckstein-Kovacs ca vrea sa creeze tensiuni intre romani și maghiari. Totul a pornit de la o fotografie in care apare Kelemen Hunor, la congres