Stiri pe aceeasi tema

- Daca am aflat deja cum stau zodiile cu IUBIREA in prima luna din vara, astrologii tin sa atentioneze trei dintre semne. Acesti dintre nativi vor avea parte numai de ghinioane. Iata despre cine este vorba:

- Zodiile care sunt pe lista neagra a iubirii. Când vine vorba de dragoste, compatibilitatea e cel mai important aspect. Degeaba îți place de o persoana și te simți atras de ea, daca nu reușiți sa fiți compatibili.

- Zodiile care vor avea parte de NECAZURI, in luna mai. Ghinionul ii va urmari la orice pas. Dupa 15 mai, trebuie sa se astepte la momente grele Daca luna aprilie a fost buna cu aproape toate zodiile, luna mai schimba macazul. Patru zodii vor avea parte de adevarate lectii de viata si vor fi puse in niste…

- Cand vine vorba de dragoste, fiecare iubește in felul lui, unii mai mult, alții mai puțin. Indiferent de intensitatea sentimentelor, iți poți da seama rapid daca cineva s-a indragostit de tine sau nu. Din punct de vedere zodiacal, exista un top al zodiilor care sunt cele mai bune la capitolul iubit.

- Cazinoul Constanta a intrat oficial pe lista celor mai periclitate sapte monumente din Europa. O știre deloc imbucuratoare, dar care vine cu unele beneficii. Cladirea emblematica a Constantei va intra in atentia expertilor internationali, care vor furniza statului roman cele mai eficiente metode pentru…

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem. Gheorghe Nichita, fost primar al Iașului,…

- Mai multe persoane cercetate de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Constanta in dosarul celor peste 40 de perchezitii domiciliare efectuate, zilele trecute, in Constanta, Medgidia, Navodari si Cernavoda raman in arest.…

- Curtea de Apel Bucuresti a stabilit un nou termen in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta Cauza se va afla in atentia magistratilor pe data de 18 aprilie. Lista inculpatilor este deschisa de Crinuta Nicoleta Dumitrean fost presedinte al Autoritatii Nationale pentru…