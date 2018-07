Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza varstei si a problemelor de sanatate, starea in care acestia se afla se poate agrava foarte mult. Astfel, un caz recent este al unei femei in varsta de 88 de ani, care s-a urcat sa isi culeaga ciresele din copacul din curte si a ajuns la spital cu diverse fracturi, contuzii, cea mai afectata…

- De atunci si pana acum este in fiecare zi alaturi de copii. De cei care ajung la spital si care au nevoie de un binefacator si de cei care petrec luni de zile in spital pana ajung sa il strige pe holuri „tati". Pentru fiecare dintre ei gaseste mereu un zambet sau o mangaiere. Crede ca pediatrul lucreaza…

- La cinci zile dupa ce i s-a facut rau in curtea casei, unde a cazut și s-a lovit puternic la cap, Anca Pandrea se intoarce astazi acasa. In cadrul unui nou interviu, actrița a facut dezvaluiri despre zilele petrecute in spital. Din nefericire, medicii i-au dat vești proaste. Citește și: Anca Pandrea…

- „Un cerc in care ajung doar anumite informatii selectate si nu ajung si informatii care ar pune cat de cat oamenii pe ganduri sa isi dea seama ca realitatea este mai complexa decat o vad ei” Alina Mungiu-Pippidi si-a exprimat, in direct pentru Stirile B1TV, ingrijorarea privind felul in care au ajuns…

- Capușele fac ravagii in Timișoara. De la finele lunii martie, cand s-a incalzit vremea, și pana in prezent, peste 100 de persoane au ajuns la spital mușcate de capușe. Victime se inregistreaza insa și in randul animalelor de companie care au fost scoase la plimbare de catre stapanii lor in parcurile…

- Nimic nu poate sta in calea lor si nimic nu este imposibil pentru ei. Ba chiar sunt un model pentru cei din jurul lor. Iata care sunt semnele zodiacale pe care nimic nu le oprește in a obtine tot ceea ce isi doresc

- Luna mai vine cu vesti proaste pentru unii nativi. Una dintre zodii va ajunge sa se confrunte cu mari probleme de sanatate si este indicat sa acorde atentie starilor proaste si sa mearga la medic.