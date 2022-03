Stiri pe aceeasi tema

- Arhanghelul Mihail este cel care a condus armatele lui Dumnezeu impotriva lui Satan, protector și calauzitor in viața.8 noiembrie este sarbatoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, in jurul carora Biserica aduna și serbeaza toata obștea, tot "soborul" Sfinților Ingeri laolalta. Ca sarbatoare a…

- Anul 2022 va reprezenta un an bun pentru multe zodii de la noi. Toate vor avea cate puțin din fiecare, sanatate, noroc și iubire, insa doar trei zodii vor fi cel mai mult protejate de Dumnezeu. Tu te numeri printre acestea?

- O zona din Situl Natura 2000, mai exact Dealul lui Dumnezeu, a luat foc in aceasta seara. Incendiul a fost semnalizat pe pagina de Facebook-Codrii Iasului. "Arde Dealul lui Dumnezeu de langa Iasi, Sit Natura 2000, habitat pentru numeroase specii de plante protejate dar si pentru vipera de stepa moldavica,…

- Arhanghelul Mihail e bine cunoscut pentru faptul ca e un protector, calauzitor și care tot timpul ii indreapta pe oameni pe cea mai buna cale in viața. Protecția Arhanghelului Mihail se revarsa mai ales asupra a trei nativi din zodiac. Spre deosebire de alte zodii, acestea vor fi mereu incarcate cu…

- Fie ca impresioneaza prin caracteristicile lor fizice și par sa dezvolte o latura divina. Aceste zodii s-au nascut cu puteri supranaturale și fac fața tuturor provocarilor din viața lor. Iata care sunt nativii norocoși!

- Anul 2022 vine cu vești foarte bune pentru acești nativi. Li se pot indeplini o mulțime de dorințe, ba chiar sa creasca in funcție la locul de munca. Cei singuri de ceva timp, urmeaza sa aiba parte de o surpriza și o persoana speciala va intra in viața lor. Iata care sunt trei zodii care vor fi lovite…

- Sfantul Haralambie este praznuit pe 10 februarie. Avand in vedere ca Sfantul Haralambie era cinstit ca ocrotitor al ciumei si holerei, ziua sa de praznuire era tinuta cu multa evlavie. In nordul Transilvaniei, oamenii duceau in aceasta zi la biserica malai, graunte si sare spre a fi binecuvantate si…

- “Ce fel de proroc trebuie sa va vina voua ca sa va trezeasca la adevar?” Ca și cum ar veni astazi cineva și ne-ar spune noua: – Rugati-va și credeți in Dumnezeu ca sa putem depași necazul! – Rugati-va și credeți in Dumnezeu ca sa putem birui raul! – Rugati-va și credeți in Dumnezeu […] The post Parintele…