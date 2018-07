Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 8 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi Loteria Romana a acordat 16.419 castiguri in valoare totala de 844.649,82 lei.

- Din 18 aprilie 2018, Chiron, astrul vindecarii ranilor noastre adanci, a parasit zodia Pesti unde a stat in ultimii 7 ani si a intrat in Berbec unde va sta pentru 9 ani, pana in 14 aprilie 2027. O data cu aceasta miscare, a inceput un nou ciclu in care vei putea simti ca ai invatat multe, ai crescut…

- Berbec Crezi ca viața ta este asemanatoare cu o calatorie a unui erou, un fel de drum inițiatic despre care ai convingeri foarte puternice. Cand te gandești la o superstiție, o iei in serios, pentru ca in acest fel ți se pare ca vei fi mai puțin vulnerabila in fața unei intamplari. Cu alte…

- Rac Din teama de a nu pierde familia, vei face tot posibilul sa iți ții partenerul de viața aproape și sa il convingi ca cel mai bun loc in care se poate afla este alaturi de tine. Ai mereu o nesiguranța in ceea ce privește posibilul abandon, de aceea ești dispusa sa te sacrifici pentru cei…

- Taur Conform astrologilor, inceputul verii se anunta dificil pentru nativii Taur, pentru ca vor fi protagonistii unor situatii tensionate, atat in familie, cat si la locul de munca. Este, insa, important sa-si mentina calmul si sa-si pastreze optimismul si increderea in ei, pentru ca atunci…

- Iata cine sunt cei care vor straluci cat de curand posibil, potrivit ele.ro. Berbec Viata amoroasa capata un avant nesperat in urmatoarele luni. Te simti in centrul atentiei vara aceasta, esti o diva, toti te apreciaza, toti te admira, iar tu ai de unde alege. Te indragostesti o data,…

- 1. Pești Femeile Pește atrag barbații pentru ca sunt foarte increzatoare in ele și nu sunt deloc timide atunci cand vine vorba sa iși exprime sentimentele.Aceste femei au nevoie de cineva puternic, increzator in propriile forțe și care iși dorește o relație serioasa.

- Asadar, daca esti curioasa si iti doresti sa duci o viata linistita, fii cu ochii-n patru si afla ce pacat poti comite in functie de semnul sub care te-ai nascut, scrie lyla.ro. Citeste si HOROSCOP: 4 zodii care vor fi singure toata vara. Se despart in curand, toate planurile de concediu sunt…