Stiri pe aceeasi tema

- Dan Alexa, antrenorul CSM Reșița (Liga 3) a raspuns in cadrul unui interviu la intrebarea care se afla pe buzele tuturor de foarte mult timp. Ovidiu Ioanitoaia la GSP l-a intrebat direct pe Dan Alexa „Te-ai iubit cu Anamaria Prodan?”. Ce a raspuns acesta.

- Andreea Antonescu a anunțat ca a ramas in relații bune cu fostul soț, care locuiește in America. Artista chiar a fost cu fiica ei sa-l viziteze de sarbatori și au petrecut ca o adevarata familie. Au trecut aproape de doi ani de cand Andreea Antonescu și Traian Spak nu mai formeaza un cuplu. Desparțirea…

- Intalnești doar oameni nepotriviți? Incepi relațiile prea devreme, apoi te trezești ca se termina brusc, de multe ori in lacrimi și suferința? Inca aștepți ca cel cu care ai ieșit sa te sune? Pe masura ce eșuezi in relații, simți mereu nevoia sa o iei de la capat și te intrebi ce greșești de nu merge. …

- Viceprimarul din Mariupol, Serhiy Orlov, considera ca orașul este in prezent distrus in proporție de 80-90%, iar numarul morților a depașit 2.300. Deaorece mulți oameni nu au fost scoși inca de sub daramaturi, numarul victimelor ar putea fi mai mare, informeaza Hotnews . Viceprimarul a adaugat ca victimele…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensiy a anunțat ca țara sa a rupt orice relație diplomatica cu Rusia. „Ucraina în acest moment se apara. Am rupt orice relație diplomatica cu Rusia. Rusia ne-a atacat statul într-un mod mișelesc. Este același mod în care a facut-o…

- Ziua pentru aprecierea persoanelor celibatare (#SinglesAwarenessDay), celebrata dupa Ziua Sfantului Valentin, este un prilej de celebrare si apreciere a celor care nu se afla intr-o relatie. A fi celibatar nu este neaparat o lipsa de optiuni, ci mai degraba o alegere, aceea de a nu-ti lasa viata…

- Vestea ca Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt impreuna nu i-a luat prin surprindere pe fanii actorilor, avand in vedere ca intre cei doi se legase o frumoasa legatura de prietenie, de ceva timp. Care este motivul pentru care fostul iubit al Cristinei Ciobanașu a ascuns faptul ca ar avea o relație cu…

- Drew Barrymore a dezvaluit ca ea și actorul Luke Wilson erau intr-o relație deschisa pe vremea cand formau un cuplu. Celebra actrița a marturisit ca Wilson se intalnea și cu alte persoane in timp ce erau impreuna.