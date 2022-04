Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au ramas doar cu bunica din partea mamei, viața celor patru frați de 4, 14, 17 și 19 ani s-a schimbat radical. Femeia se chinuie sa-i creasca și copiii iși permit cu greu sa mearga la școala. Cel care le-a ucis mama este chiar tatal lor. Nici inainte de tragedie, familia nu ducea o viața ușoara.…

- Daca peste tot in țara, și nu doar, viața curge sub semnul virusului, in comuna Ciugud din județul Alba – localitatea aia care arata mai bine ca toate suratele ei și-n care, veșnicul refren cu nu sunt bani, nu se poate, n-are cum, nu exista – ea, viața, are, de departe, alte coordonate. De exemplu,…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis condoleante familiei fetitei care si-a pierdut viata intr-un accident rutier, joi, in Bucuresti si a cerut ministrului de Interne sa se asigure ca ancheta privind stabilirea responsabilitatii se deruleaza rapid. „Am aflat cu tristete despre tragicul accident rutier…

- Un fost colonel al serviciului de informații sirian al regimului Bashar al-Assad a fost condamnat la închiosare pe viața de un tribunal din Germania, relateaza BBC News și The Guardian. Acesta a fost gasit vinovat de crime împotriva umanitații. Procurorii l-au acuzat pe Anwar Raslan…

- Daca Dani Oțil a povestit ieri nemulțumirea din viața sa, și anume, cea legata de factura la energie electrica, a venit randul lui Razvan Simion sa spuna ce il deranjeaza de ceva timp incoace, in viața cotidiana. Se pare ca matinalul este „suparat” pe serviciile unei banci din Romania. In ediția de…

- CEO-ul gigantului farmaceutic spera ca vom putea avea un control asupra noului coronavirus printr-o combinație de vaccinari anuale și pastile pentru tratarea bolilor.Lumea are noi instrumente pentru a preveni bolile grave, chiar daca se confrunta cu un val de cazuri, a adaugat el.Albert Bourla spune…

- La trei ani de la moartea designerului Karl Lagerfeld, Choupette, pisica birmaneza declarata "sufletul pereche" a designerului, duce o viața de lux, dupa ce a moștenit aproape 200 de milioane de dolari și a devenit o influencerița de top.

- Fiul de 17 ani al artistei Sinead O'Connor a fost dat disparut la inceputul acestei saptamani, iar sambata el a fost gasit mort. Ultimele imagini cu el au fost facute publice de politisti, atunci cand se aflau in cautarea tanarului.