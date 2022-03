Stiri pe aceeasi tema

- Ai fost tradat de nenumarate ori in dragoste și ai ajuns sa nu mai crezi in magia iubirii? Ei bine, sufletele pereche chiar exista, insa inainte de a crede ca persoana intalnita este jumatatea ta, trebuie sa știi ce zodie este, asta fiindca trei dintre nativii horoscopului sunt falși și trebuie sa te…

- Petreceri pana in zori in cluburi si tribune pline la meciurile de fotbal! Sunt doar cateva din relaxarile aflate pe masa autoritatilor din tara noastra. Autoritațile pregatesc un set de masuri de relaxare care vor intra in vigoare gradual, in funcție de rata de incidența. Pana atunci insa, in Maramureș,…

- Cu toții avem o latura negativa, dar pentru unele persoane, mai ales daca luam in calcul astrologia, latura lor intunecata este una constanta. Persoanele toxice sunt cei mai buni manipulatori, de aceea te fac sa faci parte din arsenalul lor. Iata care sunt femeile toxice!

- Atunci cand intalnești persoane noi in viața ta, este bine sa cunoști și informații despre personalitatea lor. Unele dintre aceste informații pot fi aflate chiar din zodia pe care aceștia o au. Iata trei zodii de femei rele de care ar fi bine sa te ferești.

- Ieri, 03 ianuarie, la ora 18.15, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag, au fost sesizați cu privire la faptul ca la un restaurant de pe raza localitații Ferești se desfașoara un eveniment privat. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca intr-o sala de evenimente se desfașoara un eveniment…

- Luni, 3 ianuarie, la ora 18.15, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați cu privire la faptul ca la un restaurant de pe raza localitații Ferești se desfașoara un eveniment privat. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca intr-o sala de evenimente se desfașoara un eveniment…

- Berbec Sunt posibile intalniri si dialoguri cu sefii sau cu persoane importante oficiale. In functie de cum te prezinti, cum si ce anume vorbesti poti atrage atentia si sustinerea unei persoane influente in mediul socio profesional in care activezi. Intr un mod foarte interesant exista sanse sa ti se…