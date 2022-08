Stiri pe aceeasi tema

- Unele zodii stau bine pe plan financiar, altele pe plan sentimental, insa sunt unele zodii care stau bine in ceea ce privește norocul in viața. Una dintre aceste zodii va avea parte de o șansa uriașa din toamna, atunci cand destinul lor se va schimba.

- Vești excelente pentru doua zodii din horoscop! Daca va intrebați cum va fi luna septembrie in funcție de zodia in care v-ați nascut trebuie sa știți ca aceasta perioada vine cu vești foarte bune pentru toata lumea, insa doar doi nativi vor avea parte de noroc triplu. Se anunța o perioada excelenta…

- Norocul ii lovește pe nativii a trei zodii pe plan financiar, in luna august. Ei sunt cei care se pot aștepta la mariri salariale sau caștiguri la Loto in urmatoarele saptamani. Este momentul sa-și incerce norocul.

- Norocul le bate la ușa repezentanților a trei zodii, la final de iulie. Este o perioada in care au parte de șansa vieții lor. Chiar daca nu sunt in cea mai buna etapa acum, lucrurile se vor schimba in bine cat de curand și vor da lovitura pe diferite planuri.

- Vara aceasta este vara schimbarilor. Trei zodii vor avea parte de surprize placute, iar norocul va da peste ele. Viața lor se anunța a fi una imbelșugata, plina de fericire și de momente unice pe care le vor uita vreodata. Daca pana acum doar au visat la așa ceva, a venit momentul sa afle ca visele…

- Simona Halep (30 ani, 20 WTA) este una dintre preferatele bookmarkerilor la caștigarea turneului de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Ediția din 2022 de la Wimbledon este programata in intervalul 27 iunie - 10 iulie Romanca a avut un sezon sub așteptari pe zgura. A fost eliminata…

- Festivalul International de Film Transilvania (17 – 26 iunie 2022) anunta un parteneriat cu platforma TikTok, prin care isi propune sa aduca in focus creatorii romani de continut pasionati de cinematografie si sa ii invite sa-si gaseasca inspiratia la cel mai mare eveniment de film din tara.

- Luna iunie vine cu vești bune pentru doi nativi din horoscop! Doua zodii se vor bucura de proiecte la locul de munca, dar și de sume uriașe de bani. Munca lor va deveni apreciata de cei din jur și vor straluci pe plan profesional. Chiar daca au avut o perioada puțin mai tensionata la locul de munca,…