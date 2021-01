Zodii cu ghinion la bani în 2021 – nativii de care banii fug pur și simplu In anul ce urmeaza, nu toate zodiile se vor bucura de o situația financiara favorabila, din pacate. Vor avea ghinion la bani tot anul ce urmeaza, dar asta nu inseamna toata viața. Aceasta problema poate sa dispara in cazul in care va incarcați cu energie pozitiva, dar și cu foarte multa motivație și voința. Așa […] The post Zodii cu ghinion la bani in 2021 – nativii de care banii fug pur și simplu appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un hot a adormit la locul faptei, de beat ce era. Este isprava unui tanar de 25 de ani din orasul Balti, care a spart ușa unui in magazin și vrut sa fure bani. Ghinion insa, alarma s-a declansat, iar cand a deschis aparatul de casa, barbatul a gasit doar doi lei.

- Caz incredibil in Targu Jiu. O pensionara care a renovat scara blocului din banii ei a fost “pedepsita” chiar de catre vecini. Motivul este unul revoltator. Ce a patit o pensionara care a renovat scara blocului Dalidis Tomita, pensionara in varsta de 65 de ani din Targu Jiu, a fost amendata de politisti…

- Berbec Se poate ca nativii Berbec sa se afle in acest moment intr-o etapa de stagnare cu proiectele profesionale, stagnare pricinuita de lipsa fondurilor financiare. Din fericire pentru ei reușiți sa atrageți un investitor nou și va puteți continua activitatea. Taur Pentru nativii…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, spune ca, primul control de la Primaria București a ajuns deja pe masa procurorilor anticorupție, scrie G4media.Cu cateva ore mai devreme, ministrul Finantelor a anuntat, tot pe Facebook, ca suma totala pe care inspectorii din Ministerul Finantelor au calculat-o, in…

- In acest an, cei care vor sa-și petreaca Revelionul in Poiana Brașov vor scoate din buzunar sume exorbitante. Iar asta in condițiile in care la nivel mondial prețurile au o tendința accentuata de scadere. Cat costa un Revelion la Poiana Brașov in 2020 Astfel, Revelionul la un hotel de 4 stele in Poiana…

- Potrivit zicalei „a dat norocul peste tine”, un om al strazii devenit bogat in doar o secunda! Acesta s-a ales cu 50.000 de euro, dupa ce un trecator i-a oferit un loz care valoreaza doar un euro. Gestul pe care l-a facut cerșetorul apoi este unul de-a dreptul emoționant!

- DNA susține ca banii ar fi fost ceruți și primiți de Victor Sandu pentru alocarea de fonduri necesare amenajarii unor rauri și inlaturarii efectelor calamitaților produse pe rauri din județul Bihor. Banii primiți drept mita ar fi fost justificați cu facturi fiscale emise de cele doua firme controlate…